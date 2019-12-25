В Москве задержали главу фракции КПРФ в Мосгордуме Зубрилина

Депутат находится в отделении полиции.

В КПРФ сообщили о задержании главы фракции в Мосгордуме Николая Зубрилина. Об этом журналистам рассказала его сторонница Екатерина Енгалычева. Она пояснила, что никто в партии не знает, за что депутата забрала полиция. Она отметила, что о своем задержании мужчина рассказал в телефонном разговоре с Павлом Тарасовым.

Предполагаем, что Зубрилин сопровождал Павла Иванова, который держал осаду в горкоме КПРФ. Скорее всего, они были задержаны вместе. Екатерина Енгалычева, политик

Позже пресс-секретарь коммунистической партии России Никита Попов подтвердила прессе, что Зубрилина задержали вместе с Ивановым. Сейчас оба мужчины находятся на территории ОВД Тверское. Пока что им предъявлено обвинение в органиации незаконной акции в центре столицы РФ.

Фракция КПРФ покинула первое заседание Мосгордумы.

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