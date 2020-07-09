В Москве задержали директора "Открытой России"

В столичный офис движения накануне пришли с обыском.

В Москве задержали исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова и координатора движения Марию Кузнецову. Об этом сообщает ОВД-инфо.

Известно, что в столичный офис движения накануне пришли с обыском. Куда сотрудники правоохранительных органов увезли Кузнецову и Пивоварова — неизвестно.

Напомним, что к сотрудникам "Открытой России" Татьяне Усмановой и Ольге Горелик, а также муниципальному депутату Юлии Галяминой пришли с обыском полицейские. Обыск проводится и в квартире шеф-редактора "МБХ медиа" Сергея Простакова.

Юлия Галямина сообщила про обыски в социальных сетях. По её словам, в квартиру начали звонить рано утром. Депутата дома не было, внутри был сын. Галямина рассказывает, что полицейские угрожали выломать дверь, если её не откроют. На место обыска приехал адвокат Михаил Бирюков, однако сотрудники отказались пускать его в квартиру. Позже Галямина приехала к месту обыска, открыла дверь в квартиру и пустила туда защитника, а также врачей скорой помощи. Её вызвали, так как у сына Галяминой астма.

Адвокат "МБХ медиа" сообщил, что обыск у Галяминой также проходит по делу ЮКОСа 2003 года.

Видео: Facebook / Юлия Галямина