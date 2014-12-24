В Москве задержали 14-летнего за хулиганские действия в отношении пассажирки электропоезда

Житель Подмосковья причинил вред молодой девушке, ранив ее из сигнального пистолета.

Российские правоохранительные органы на транспортной инфраструктуре задержали 14-летнего жителя Московской области в столице страны, который подозревается в хулиганских действиях в отношении пассажирски электропоезда. Соответствующей информацией сотрудники пресс-службы полиции поделились в социальных сетях. Известно, что в полицию поступило сообщение о том, что в вагоне с сообщением "Фрязево-Москва", прибывающего на конечную станцию, находится раненный пассажир. На месте инцидента была найдена 23-летняя раненая девушка. Пациентку пришлось госпитализировать. Медицинский персонал в больнице выявил у поступившей ожоги различных частей тела. Позже выяснилось, что на перегоне железнодорожных станций "Воронок-Валентиновка" по Московской железной дороге, неизвестный юноша произвел выстрел в "цель" из предмета, конструктивно схожего с сигнальным пистолетом. После совершения преступления молодой человек скрылся с места событий.

Установили личность злоумышленника и задержали его. Орудие преступления было изъято, а сам подросток в сопровождении законного представителя доставлен в дежурную часть. Свою вину он признал в полном объеме.

пресс-служба МВД РФ

В отношении жителя Подмосковья ведется уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. Обвиняемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

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Фото и видео: МВД медиа