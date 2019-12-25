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В Москве задержали 13 человек, загоравших на крыше банка
Сегодня, 12:59
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MShaffter

В Москве задержали 13 человек, загоравших на крыше банка

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Москвичи устроили на крыше "пляж" с лежаками.

В Москве за нарушение самоизоляции задержали 13 человек.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России сообщает, что накануне вечером в полицию поступило сообщение, что на крыше здания банка по адресу Земляной Вал, 41, строение 1 около 10 человек загорают на лежаках. Прибывшие на место сотрудники полиции на крыше никого не нашли. Указанные люди, 13 человек, находись в одной из квартир.

Отдыхающие были доставлены в опорные пункты полиции для составления административных протоколов за нарушение режима самоизоляции.

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Фото: pixabay.com

Теги: загорали на крыше, московские новости, нарушение самоизоляции, новости москва
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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