В Костромской области выявили рекордные 39 новых случаев коронавируса

Администрация области считает, что такое количество инфицированных произошло из-за пренебрежения правилами собственной безопасности.

В Костромской области за сутки побит антирекорд по заражению коронавирусом.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщил, что за сутки в регионе выявили рекордное с начала эпидемии количество инфицированных коронавирусом COVID-19. Сегодня список инфицированных пополнился на 39 человек. Таким образом, в области нарастающим итогом 656 случаев коронавируса.

Новые случаи инфицирования по районам области распределились следующим образом:

Нерехта и Нерехтский район - 15 человек

Солигаличский район - 5 человек

Кострома -4 человека

Буйский район - 4 человека

Мантуровский район - 4 человека

Костромской район - 3 человека

Кологривский район - 2 человека

Парфеньево - 1 человек

Нея - 1 человек

Администрация Костромской области считает, что такое большое количество зараженных произошло из-за пренебрежения правилами личной безопасности, из-за встреч родственников и друзей с зараженными людьми. Инфицирование происходит в основном по родственным связям.

Выздоровели на сегодняшний день 360 человек, скончались из-за осложнений вызванных коронавирусом 9 человек.

Ранее: Названы регионы России с новыми случаями коронавируса выявленные за сутки

Фото: pixabay.com, Операштаб по Костромской области