В Костромской области выявили рекордные 39 новых случаев коронавируса

В Костромской области за сутки побит антирекорд по заражению коронавирусом.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщил, что за сутки в регионе выявили рекордное с начала эпидемии количество инфицированных коронавирусом COVID-19. Сегодня список инфицированных пополнился на 39 человек. Таким образом, в области нарастающим итогом 656 случаев коронавируса.
Новые случаи инфицирования по районам области распределились следующим образом:
Нерехта и Нерехтский район - 15 человек
Солигаличский район - 5 человек
Кострома -4 человека
Буйский район - 4 человека
Мантуровский район - 4 человека
Костромской район - 3 человека
Кологривский район - 2 человека
Парфеньево - 1 человек
Нея - 1 человек
Администрация Костромской области считает, что такое большое количество зараженных произошло из-за пренебрежения правилами личной безопасности, из-за встреч родственников и друзей с зараженными людьми. Инфицирование происходит в основном по родственным связям.
Выздоровели на сегодняшний день 360 человек, скончались из-за осложнений вызванных коронавирусом 9 человек.
Ранее: Названы регионы России с новыми случаями коронавируса выявленные за сутки
Фото: pixabay.com, Операштаб по Костромской области
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