В Москве всех пациентов с ОРВИ обяжут проходить экспресс-тесты на COVID-19

В тестовом режиме данная процедура прошла в июле текущего года.

С 1 октября в Москве всех пациентов с симптомами острой респираторной вирусной инфекции обяжут проходить экспресс-тестирование на наличие антигена к коронавирусу. Об этом сообщила замглавы Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет ТАСС.

По ее словам, в тестовом режиме данная процедура прошла в июле текущего года. Ракова подчеркнула, у экспресс-тестов высокая чувствительность – в 85 процентах случаев их результат совпадает с ПЦР.

С учетом их высокой эффективности и в условиях подъема заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами. Теперь такой тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с симптомами ОРВИ. Анастасия Ракова, замглавы Москвы по вопросам социального развития

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому столичные медики будут получать стимулирующие выплаты за проведение вакцинации от COVID-19. За одного вакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет доплата составит 200 рублей, за привитого в возрасте старше 60 лет – 400 рублей.

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