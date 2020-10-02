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В Москве водитель спорткара погиб на месте в результате ДТП
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В Москве водитель спорткара погиб на месте в результате ДТП

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Автомобиль на петербургских номерах разбился в столице.

В Москве водитель спорткара погиб на месте в результате ДТП. Об этом сообщили очевидцы. В Telegram-канале Mash уточнили, что трагедия произошла на территории района Хорошево-Мневники с водителем иномарки Audi R8. на большой скорости транспортное средство врезалось в дорожную опору, установленную по улице Нижние Мневники. После этого машина заполыхала.

Установлено, что за рулем "Ауди" находился молодой человек. У автомобиля были петербургские номера. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

В центре Петербурга мужчина открыл массажный салон под открытым небом.

Фото и видео: Telegram / Mash
 

Теги: audi r8, москва, спорткар, хорошево-мневники
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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