В московском музее имени Пушкина откроется выставка европейских скульпторов

Выставка "Скульпторы и livre d'artiste" будет доступна для посетителей с 26 апреля по 2 сентября.

В Москве покажут работы известных европейских скульпторов. Выставка "Скульпторы и livre d"artiste" откроется в галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Государственного музея изобразительного искусства им. Пушкина в четверг, 26 апреля. Об этом сообщила на пресс-конференции директор галереи Марина Лошак.

Мы продолжаем нашу любимую тему — говорить о художниках в связи с "Книгой художника". Это уникальный жанр, который отражает интеллектуальные возможности того или иного художника, <...> где соединяется очень много вещей, которые представляют художника как такового. Марина Лошак

В галерее выставят книги коллекционеров Георгия Генса и Бориса Фридмана. В экспозиции будут представлены 22 издания livre d"artiste пятнадцати крупнейших скульпторов: Армана, Жана Арпа, Мишеля Гино, Альберто Джакометти, Александра Колдера, Анри Лоранса, Аристида Майоля, Марино Марини, Генри Мура, Миммо Паладино, Арнальдо Помодоро, Огюста Родена, Эдуардо Чильиды, Христо, Осипа Цадкина.

Напомним, livre d"artiste (Книга художника) — это книги, в которых литературный текст сопровождается художественными иллюстрациями. В центре внимания картины, в то время как текст уходит на второй план. Каждая книга выполнена в ручную из специальной бумаги. При этом тираж очень маленький.

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Фото: mos.ru