В Петербурге открылась выставка современного искусства

В Петербурге открылась выставка работ петербургских художников.

На Васильевском острове открылась выставка работ петербургских художников. Порт Севкабель совместно с факультетом Свободных искусств и наук СПбГУ и Bard College из (США) представляют серию работ "Lingwe universala". Это название является отсылкой к языку эсперанто Людовика Земенгофа и переводится как "универсальный язык".

Выставка посвящена коммуникации внутри арт-индустрии, которой как выяснилось в ходе этой работы.. скорее всего это выставка-исследование. Мы поняли, что есть некоторые проблемы.. Прежде чем доносить свои мысли до зрителя – нам нужно как-то договориться между собой. Между кураторами, художниками, искусствоведами, критиками и прочими людьми, которые участвуют так или иначе в жизни искусства. Хотелось бы говорить обо всем этом с помощью этой выставки. На самом деле сам проект начал назревать год назад, но окончательно сформировался полгода назад. Самым сложным было - между всеми договориться и найти общий язык коммуникации, но у нас все получилось. Так что вот, теперь есть эта экспозиция.

Анна Ильина, архитектор, куратор выставки "Lingwe universala"

Свои работы представили более 20 петербургских художников. Здесь установлены масштабные полотна и инсталляции, живопись, графика, скульптура, текстовые объекты, видео-арт.

Один из ярких арт-объектов – всем известная настольная игра Дженга в величину с человеческий рост. Посетители смогли прямо на площадке проявить свою смекалку и проверить чувство равновесия.

Порт Севкабель – полифункциональное культурно-деловое пространство. Здание расположено на Васильевском острове, откуда открывается отличный вид на Финский залив. Это место открылось в конце прошлого года и уже успело заслужить внимание общественности. Здесь прошел ряд ярких мероприятий – Неделя "Стрелки", вечеринка Boiler Room, фестиваль кастом-автомобилей и выставка Waterfront. Организаторы сегодняшней экспозиции выбрали это пространство не случайно. Здание находится на территории завода по производству кабеля, что очень подходит теме выставки.

Так как мы говорим о коммуникациях, то было бы глупо не выбрать площадку, которая изначально занималась тем, что создавала физические коммуникации между людьми в виде кабелей.

Анна Ильина, архитектор, куратор выставки "Lingwe universala"

Мы с самого начала, еще 2 года назад, когда задумывалась эта выставка, определились с темой и думали, что можно сказать на тему объединения языков, коммуникаций и всех вопросов, которые касаются общения между людьми, в том числе в искусстве. И у нас появилась первая ассоциация – миф о вавилонском столпотворении. Это такая вечная история, которая, в принципе, как и многие библейские истории – она повторяется. Она работает во времени и на этот миф мы решили спроецировать современную ситуацию конкретно в арт-индустрии и в принципе в жизни, потому что это вещи взаимосвязаны.

Николай Григоревский, архитектор, художник

Выставка продлится до 6 мая. Художники и кураторы проекта ждут всех желающих приобщиться к современному искусству ежедневно с 12 до 19 часов в пространстве "Порт Севкабель".

Вера Иптышева, Саша Минаков

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