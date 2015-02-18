В Москве выпало рекордное для 21 июля количество осадков

вода практически дошла до потолка в МЦД-2 " Павшино" в Красногорске.

Рекордное с 1879 года для 21 июля количество осадков выпало в российской столице в понедельник. Соответствующее заявление сделала метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. Она уточнила, что дождь в городе не прекращается. С 9 до 12 часов утра в районе метеостанции ТСХА выпало 30,8 миллиметров, на МКАД-24 - 32,5 миллиметра, в Коньково 39,4 миллиметра, на Варшавском шоссе 57,3 миллиметра осадков. Об окончательных цифрах по количествe осадков в Москве и Московской области станет известно после 21 часа вечера.

Сегодняшний день войдет в летопись как самый дождливый с 1879 года. Рекорд для 21 июля составлял 39,5 мм и принадлежал 2000 году. Татьяна Поздняков, метеоролог

Журналисты телеканала "360.ru" сообщили о том, что в настоящее время специалисты спасают от воды переход на станции МЦД-2 "Павшино" в Красногорске. Рабочие при помощи помпы занимаются откачкой после сильных ливней. Дожди затопили переход практически до потолка объекта. Однако сейчас объем воды значительно снизился. Также наводнения произошли в Одинцове. Там под воду ушла улица с припаркованными автомjбилями в районе жилищного комплекса "Гусарская баллада". В Наро-Фоминском городском округе из-за дождей разрушен мост.

За последние двое суток в Петербурге солнце светило почти по 16 часов.

Фото: Piter.tv