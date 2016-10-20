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В Москве в районе метро Бабушкинская насмерть сбили школьника

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После удара ребенок отлетел и ударился головой. Школьник скончался на месте аварии.

Утром по дороге в школу был насмерть сбит пятиклассник.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в этом месте, в районе детских садов 2420 и 598, ограничение скорости 20 километров в час. Есть "лежачий полицейский". После удара мальчика отбросило головой об асфальт. Школьник скончался на месте до приезда медиков.

Вероятней всего водитель "Сузуки" не заметил ребенка, который выскочил на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Видео: Piter.TV 

Теги: дтп , наезд на ребёнка , новости москвы , сбил ребенка насмерть
Категории: Новости России ДТП Происшествия Лента новостей

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