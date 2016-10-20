В Москве в районе метро Бабушкинская насмерть сбили школьника

Утром по дороге в школу был насмерть сбит пятиклассник.
Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в этом месте, в районе детских садов 2420 и 598, ограничение скорости 20 километров в час. Есть "лежачий полицейский". После удара мальчика отбросило головой об асфальт. Школьник скончался на месте до приезда медиков.
Вероятней всего водитель "Сузуки" не заметил ребенка, который выскочил на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.
Видео: Piter.TV