В Москве в районе метро Бабушкинская насмерть сбили школьника

После удара ребенок отлетел и ударился головой. Школьник скончался на месте аварии.

Утром по дороге в школу был насмерть сбит пятиклассник.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в этом месте, в районе детских садов 2420 и 598, ограничение скорости 20 километров в час. Есть "лежачий полицейский". После удара мальчика отбросило головой об асфальт. Школьник скончался на месте до приезда медиков.

Вероятней всего водитель "Сузуки" не заметил ребенка, который выскочил на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Видео: Piter.TV