В Москве готовы установить мемориальную доску в память о сатирике Михаиле Задорнове

Московские депутаты готовы поддержать памятный проект как дань творчеству Михаила Задорнова.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил об инициативе установки мемориальной доски в честь писателя Михаила Задорнова.

По словам спикера, соответствующие обращения к чиновникам будут рассмотрены и одобрены. Герасимов также добавил, что о современной России последующие поколения будут говорить, в частности, рассказывая о Задорнове. Депутат считает, что сатирик разительно отличался от коллег по профессии благодаря своему таланту и уникальной харизме.

Напомним, что 10 ноября стало известно о смерти популярного писателя-юмориста Михаила Задорнова, который в течение нескольких лет боролся с онкологией. Последние месяцы жизни артист провел в закрытом подмосковном санатории.