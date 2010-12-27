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В Москве готовы установить мемориальную доску в память о сатирике Михаиле Задорнове
Сегодня, 13:47
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lesjasap
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В Москве готовы установить мемориальную доску в память о сатирике Михаиле Задорнове

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Московские депутаты готовы поддержать памятный проект как дань творчеству Михаила Задорнова.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил об инициативе установки мемориальной доски в честь писателя Михаила Задорнова. 
 
По  словам спикера, соответствующие обращения к чиновникам будут рассмотрены и одобрены. Герасимов также добавил, что о современной России последующие поколения будут говорить, в частности, рассказывая о Задорнове. Депутат считает, что сатирик разительно отличался от коллег по профессии благодаря своему таланту и уникальной харизме. 
 
Напомним, что 10 ноября стало известно о смерти популярного писателя-юмориста Михаила Задорнова, который в течение нескольких лет  боролся с онкологией. Последние месяцы жизни артист провел в закрытом подмосковном санатории. 
Теги: мемориальная доска , михаил задорнов , память , сатирик , честь
Категории: Новости России

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