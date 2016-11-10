В Москве скончался поэт Владимир Дагуров

Прощание с поэтом пройдет 24 октября в ритуальном зале Троекуровского кладбища.

В столице на 79-ом году жизни скончался член Союза писателей СССР Владимир Дагуров. Об этом сообщает пресс-служба Центрального дома литераторов.

Скончался Владимир Геннадьевич Дагуров, замечательный поэт, давний и преданный друг ЦДЛ, добрый и хороший человек. Светлая ему память! говорится в пресс-службе ЦДК

Прощание с поэтом пройдет 24 октября в ритуальном зале Троекуровского кладбища.

Владимир Дагуров родился в 1940-м году в семье поэта Геннадия Дагурова. Следуя по стопам отца, мужчина стал писать стихи и прозу. За свою жизнь он стал автором 20 сборников, стихи из которых исполняли такие видные деятели эстрады, как Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Вахтанг Кикабидзе, Валентина Толкунова и Михаил Шуфутинский.

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