В Москве спасли мужчину, который вылез в окно квартиры многоэтажки

Сейчас с ним работают медики и психологи.

Сотрудники МЧС сняли с окна квартиры многоэтажного жилого дома на юге Москвы мужчину. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по столице.

Инцидент произошел днем 18 июля. Мужчина вылез из окна многоэтажки на последнем этаже, сел на подоконник и свесил ноги. По словам очевидцев, никаких требований он не выдвигал. С мужчиной вел переговоры прибывший позже психолог.

Мужчину сняли. С ним работают медики и психологи. из сообщения пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве

В настоящее время устанавливается причина, по которой мужчина совершил такой поступок.

Ранее на севере российской столицы мужчина с ножом в руках вылез в окно многоэтажки и на протяжении часа кричал, что у него есть некие доказательства какого-то преступления.

Видео: Telegram/LIFE SHOT