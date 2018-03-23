В Москве "скорая" врезалась в группу пешеходов на "зебре"

В интернете появилось видео момента ДТП с камер наблюдения.

Сегодня днем, 23 марта, на пешеходном переходе в Бирюлево "скорая" влетела в группу пешеходов.

Сообщается, что ДТП произошло на пересечении 6-й радиальной и Липецкой улиц. "Скорая" выехала на "зебру" на запрещающий сигнал светофора, когда по ней начали движение пешеходы. В результате наезда пострадали два подростка 17 и 18 лет. Одному из них помощь оказана на месте. Второго госпитализировали в больницу. По сообщениям в соцсетях у пострадавшего рваная рана на лбу и сильное сотрясение мозга.

ГИБДД выясняет все обстоятельства ДТП.

Видео: Telegram/HUE