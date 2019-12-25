В Москве "разгрузят" станцию Железнодорожная благодаря МЦД-4

Новую платформу Ольгино построят рядом со станцией.

В Москве рядом с самой загруженной стацией электричек Железнодорожная построят новую платформу Ольгино. Она станет частью МЦД-4 и разгрузит поток пассажиров в Балашихе. Об этом в интервью телеканалу "360" рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам губернатора, президент России Владимир Путин уже дал добро на строительство МЦД-3, и МЦД-4. Проект новой платформы Ольгино уже разрабатывается.

"Сегодня XXI век — это век скоростей. И если мы будем пытаться чего-то достичь, сидя в телеге, то это просто абсурд. Поэтому инфраструктура, дороги, общественный транспорт уже должны соответствовать самым высоким стандартам. И тогда это обеспечит качество жизни, развитие экономики", - сказал Воробьев.

В часы пик на МЦД-4 электропоезда смогут ходить с меньшим интервалом, а в 2024 году его могут сократить до пяти минут.

"И чтобы все летало, нам требуется проложить дополнительные пути, чтобы в часы пик интервалы были по три-пять минут. Потому что без дополнительных путей ты не сможешь сделать частоту такую, какую комфортно в часы пик", — отметил губернатор Подмосковья.

По словам губернатора, новая платформа Ольгино будет очень востребована среди местных жителей. Открытие диаметра улучшит железнодорожное сообщение не только в Балашихе, но и Реутове, Одинцове, Наро-Фоминске.

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