ФСБ раскрыла преступную схему в сфере ритуальных услуг в Москве

Полицейские предоставляли сотрудникам ритуального агентства информацию о смерти граждан.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали пятерых предполагаемых участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг в российской столице. Об этом информирует пресс-службу управления ведомства по Москве и Подмосковью.

Согласно имеющимся данным, сотрудники дежурных частей отделов МВД РФ по районам Нагорный и Северное Измайлово получали денежные средства от работников ритуального агентства за предоставление информации о вызовах представителей правопорядка по фактам смерти горожан. После получения необходимой информации родственникам умерших навязывались дорогостоящие услуги, касаемые захоронения.

Организатор данной схемы был задержан 20 августа текущего года на границе при попытке скрыться от правосудия. Уточняется, что он хотел сбежать на территорию Украины. В настоящее время все задержанные арестованы. Возбуждено уголовное дело по статьям о получении и дачи взятки.

Ранее ФСБ задержала 31 участника террористической "Катиба Таухид валь-Джихад"* (террористическая организация, запрещена в РФ).

Фото: Piter.tv