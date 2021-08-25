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ФСБ задержала 31 участника террористической "Катиба Таухид валь-Джихад"*

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Преступники промышляли в нескольких регионах РФ.

ФСБ задержала 31 участника террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Об этом рассказали представители Центра общественных связей силового ведомства. Специальные операции проводились на территории Москвы, Красноярском крае (Канске), Якутии (Якутске) и Новосибирской области (село Прокудское).

Во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена деятельность межрегиональной структуры террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Задержан 31 человек из числа ее главарей и рядовых участников.

заявление ЦОС ФСБ РФ

Подозреваемые занимались вербовкой в ряды боевиков местных жителей, а также отправляли рекрутеров в зоны вооруженных конфликтов. Они также финансировали террористическую организацию в Сирии, призывали совершать преступления террористической и экстремистской направленности.

* - "Катиба Таухид валь-Джихад" - запрещенная на территории РФ террористическая организация

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Видео: ЦОС ФСБ России

Теги: таухид валь-джихад, фсб
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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