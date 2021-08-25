ФСБ задержала 31 участника террористической "Катиба Таухид валь-Джихад"*

Преступники промышляли в нескольких регионах РФ.

ФСБ задержала 31 участника террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Об этом рассказали представители Центра общественных связей силового ведомства. Специальные операции проводились на территории Москвы, Красноярском крае (Канске), Якутии (Якутске) и Новосибирской области (село Прокудское).

Во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена деятельность межрегиональной структуры террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Задержан 31 человек из числа ее главарей и рядовых участников. заявление ЦОС ФСБ РФ

Подозреваемые занимались вербовкой в ряды боевиков местных жителей, а также отправляли рекрутеров в зоны вооруженных конфликтов. Они также финансировали террористическую организацию в Сирии, призывали совершать преступления террористической и экстремистской направленности.

* - "Катиба Таухид валь-Джихад" - запрещенная на территории РФ террористическая организация

Экс-работницу золотодобывающего предприятия в Приамурье осудили за попытку кражи драгметалла.

Видео: ЦОС ФСБ России