Экс-работницу золотодобывающего предприятия в Приамурье осудили за попытку кражи драгметалла

Женщина раскаялась и признала вину.

Бывшую работницу золотодобывающего предприятия в Приамурье осудили за попытку кражи драгметалла. Об этом рассказали представители регионального управления ФСБ. Материалы, полученные ведомством, легли в основу вынесения обвинительного вердикта в отношении подозреваемой.

Следствие считает, что местная жительница осуществляла трудовую деятельность на одном из золотодобывающих предприятий региона. Сотрудница работала с техническими пробами и отправляла их в лабораторию. Она попыталась незаконно покинуть территорию предприятия с золотом, общая масса которого достигала почти 2 кг. Похищенное она хотела унести в дамской сумке. Стоимость такого слитка могла составить порядка 8 млн рублей. Позже амурчанка раскаялась в совершенном и признала вину. Магдагачинский районный суд Амурской области приговорил фигурантку дела к 4 годам лишения свободы, а также испытательному сроку на три года. Золото было возвращено владельцу.

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Фото: Telegram / Опер слил