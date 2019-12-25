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Пожилые москвичи смогут получить денежную компенсацию за вакцинацию от COVID-19
Сегодня, 10:48
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phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Пожилые москвичи смогут получить денежную компенсацию за вакцинацию от COVID-19

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Власти Москвы начали поощрять пожилых горожан за вакцинацию от коронавируса 10 тыс. руб.

Пожилые жители российской столицы смогут получить десять тысяч рублей вместо подарочного набора "С заботой о здоровье" в рамках программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для получения денежных средств вместо подарка москвичи должны подать соответствующее заявление в любой городской центр соцобслуживания. Также им необходимо предоставить паспорт, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор. Данная мера вступила в силу 12 октября.

Акция по поощрению за вакцинацию действует с 23 июня по 31 декабря. Она распространяется на москвичей старше 65 лет. На данный момент подарочные наборы получили более 240 тысяч человек. 

Ранее мы сообщали, что в школах Москвы будет организовано бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19.

Фото: pixabay.com

Теги: подарочный набор, поощрение за вакцинацию от covid-19, с заботой о здоровье
Категории: Лента новостей, Новости России,

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