Пожилые москвичи смогут получить денежную компенсацию за вакцинацию от COVID-19

Власти Москвы начали поощрять пожилых горожан за вакцинацию от коронавируса 10 тыс. руб.

Пожилые жители российской столицы смогут получить десять тысяч рублей вместо подарочного набора "С заботой о здоровье" в рамках программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для получения денежных средств вместо подарка москвичи должны подать соответствующее заявление в любой городской центр соцобслуживания. Также им необходимо предоставить паспорт, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор. Данная мера вступила в силу 12 октября.

Акция по поощрению за вакцинацию действует с 23 июня по 31 декабря. Она распространяется на москвичей старше 65 лет. На данный момент подарочные наборы получили более 240 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что в школах Москвы будет организовано бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19.

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