В Москве погибла пациентка при столкновении скорой помощи и трамвая

Женщина вылетела из машины скорой помощи в результате ДТП.

В результате столкновения скорой помощи и трамвая в Москве погибла женщина. Происшествие произошла на площади Абельмановская Застава. Об этом сообщает агентство городских новостей Москва.

По предварительной информации, легковушка не пропустила машину скорой помощи. По этой причине скора помощь столкнулась с трамваем, который следовал по маршруту №43.

Как сообщает Telegram-канал "112", при столкновении пациентка вылетала из машины скорой помощи. Пострадал также фельдшер, он был госпитализирован.

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

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Видео: Telegram / 112