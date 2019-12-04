В Москве начали сносить легендарный кинотеатр "Соловей"

В сети опубликовано видео с началом работ по сносу легендарного кинотеатра "Соловей" в центре столицы.

В Москве приступили к сносу кинотеатра "Соловей".

Сегодня, 4 декабря, в центре Москвы начался снос легендарного кинотеатра "Соловей", который был построен в 1989 году. В свое время это был крупнейший кинотеатр в России, да и в Восточной Европе. В прошлом году собственник заявил о закрытии кинотеатра и возможном сносе, что вызвало широкий общественный резонанс, сообщает ТАСС.

Последний киносеанс в кинотеатре "Соловей" состоялся 1 декабря 2019 года, на котором был показан фильм "Великий диктатор" с Чарли Чаплином, которым открывался 30 лет назад главный кинозал кинотеатра. А уже сегодня рабочие начали снимать обшивку фасада.

Видео: Mash