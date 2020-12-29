С территории можно только выйти, но не зайти.

В Москве перекрыли Манежную площадь. Об этом рассказали представители "РИА Новостей" со ссылкой на корреспондента, который находится в центре города. По данным журналиста, в настоящее время правоохранительные органы только выпускают людей с территории. Зайти на площадь нельзя.

В СМИ уточнили, что ограждения выставлены как на улице, так и в подземных переходах. В настоящее время в полиции не могут сказать о том, когда доступ к площади снова станет свободным. До начала несогласованной акции протеста на Манежную площадь запускали только тех, кто имеет билеты в Кремль или на каток. До площади протестующие добирались через Моховую улицу. Частично активисты пытаются найти другие способы попасть на территорию, другие - хотят присоединиться к другим группам сторонникам Алексея Навального.

Напомним, что ранее стало известно о том, что в стычках на Пушкинской площади в Москве есть пострадавшие. Там замечена женщина в крови. Также известно, что после Любови Соболь в центре города на несогласованной акции протеста задержали жену Алексея Навального Юлию. Журналисты ТАСС рассказали, что часть протестующих ушла с Пушкинской площади в направлении Кремля. После этого митингующие вышла на Большую Дмитровку. Там активисты перекрыли движение для транспорта. Они идут прямо по проезжей части.

Также сообщается, что при стычке с оппозиционерами в центре Москвы пострадал один представитель ОМОНа.

Фото: Daily Storm