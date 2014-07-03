В Москве пассажир напал на контролера в автобусе

Мужчина попытался избежать ответственности за безбилетный проезд.

Российскими правоохранительными органами задержан мужчина, подозреваемый в применении насилия в отношении представителя власти в общественном транспорте. Известно, что инцидент произошел в северо-западной части Москвы. Специалисты из Тушинского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. В надзорном ведомстве по региону уточнили, что днем шестого августа 2024 года пассажир, находясь в салоне автобуса, был остановлен сотрудницей ГКУ "Организатор перевозок" для проверки оплаты проезда. Злоумышленник, желая избежать привлечения к административной ответственности за безбилетный проезд, применил насилие к сотруднице. Подозреваемым оказался мужчина 1991 года рождения.

С ним проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. пресс-служба СК РФ по Москве

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Фото и видео: Telegram / Столичный СК