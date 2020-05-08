Московские власти решили отменить оформление цифровых пропусков по СМС

Теперь оформить пропуск можно только на специальном сайте или по телефону.

Со следующего вторника, 12 мая, москвичи не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу с помощью СМС. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на главу городского департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

По словам чиновника, СМС – невостребованный канал, люди больше пользуются формой для заявки на сайте, поскольку в нее вложено больше информации. Лысенко отметил, что власти каждый день фиксируют попытки оформить пропуск людьми, болеющими коронавирусом. Такие пропуска власти аннулируют, москвичей, получивших постановление санитарного врача, просят не выходить на улицу и не заражать других.

Цифровые пропуска в Москве и Подмосковье начали действовать с 15 апреля.

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Видео: Официальный сайт Мэра Москвы