В Москве однорукий охранник спас жизнь ребенку, выпавшему с 7 этажа

Мужчина вместе с отцом успел расстелить матрас за секунду до падения.

На западе Москвы двое охранников, отец и сын, спасли жизнь ребенку, выпавшему с 7 этажа.

Издание "Московский Комсомолец" рассказал о чудесном спасении 7-летнего сына дипломатического работника на улице Ватутина в Москве. 28-летний охранник без одной кисти с рождения, вместе со своим отцом (тоже охранник) обходили вверенную им территорию, когда услышали плач и крики ребенка на 7 этаже.

Мальчик держался за спутниковую антенну и кричал. Охранники успели подтащить к предполагаемому месту падения матрас и расчистить рядом место. Матрас успели расстелить буквально за секунду до падения ребенка. Мальчик упал на самый край матраса, а затем его отбросило в кусты. Ребенок остался жив, так как матрас и растения смягчили удар.

Вскоре подъехала скорая, которую вызвали очевидцы. Ребенок находится в реанимации, у него диагностированы сотрясение мозга и переломы конечностей. Но после падения он был в сознании и сильно плакал.

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Фото: Piter.TV