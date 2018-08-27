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В Москве ночью горел знаменитый "Дом на Набережной"

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В сети опубликовано видео пожара в центре Москвы.

Сегодня ночью в центре произошел пожар в знаменитом "доме на Набережной" по адресу улица Серафимовича, дом 2.

Пожар начался около часа ночи. Загорелась летняя веранда на уровне 11го этажа. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров. Пожарные оперативно справились с возгоранием. В 1 час 28 минут пожар был локализован, в 1 час 33 минуты полностью ликвидирован. При пожаре никто не пострадал, несколько человек самостоятельно эвакуировались до приезда спасателей.

"Дом на Набережной" - это жилой комплекс на набережной Москвы реки 1931 года постройки.

Видео: ВК, Московские происшествия (филиал по ЦАО г.Москвы)

Фото: Свободные источники

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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