  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:16
127
shuwioll Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Москве начался отопительный сезон

0 0

В жилом секторе отопление тоже дадут.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале отопительного сезона в столице. Градоначальник подчеркнул, что с завтрашнего дня ожидается резкое похолодание.

С завтрашнего дня уже идет резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе. 

Сергей Собянин, мэр Москвы 

Собянин отметил, что к зимнему сезону системы теплогенерации, а также внутридомовые системы, магистральные сети, водо- и газоснабжениегородские службы уже подготовили.

В течение пяти дней тепло должны будут дать на все объекты. Такое поручение дал Сергей Собянин.

Ранее мы писали, что в Петербурге на улице Академика Лебедева рухнули строительные леса. 

Видео: www.mos.ru

Теги: мэр москвы сергей собянин, отопительный сезон
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии