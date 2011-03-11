В Москве начался отопительный сезон

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале отопительного сезона в столице. Градоначальник подчеркнул, что с завтрашнего дня ожидается резкое похолодание.
С завтрашнего дня уже идет резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Собянин отметил, что к зимнему сезону системы теплогенерации, а также внутридомовые системы, магистральные сети, водо- и газоснабжениегородские службы уже подготовили.
В течение пяти дней тепло должны будут дать на все объекты. Такое поручение дал Сергей Собянин.
Ранее мы писали, что в Петербурге на улице Академика Лебедева рухнули строительные леса.
Видео: www.mos.ru
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