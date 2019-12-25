Церемония отпевания пройдет в Донском монастыре.

В Москве началось прощание с Петром Мамоновым. Об этом рассказали очевидцы, коллеги, близкие артиста и музыканта, которые пришли на траурную церемонию. Мероприятие проводится в Донском монастыре. Там же будет отпевание погибшего от коронавируса. Артист скончался в 70 лет от осложнений после инфицирования.

В числе пришедших проститься с Мамоновым замечен режиссер Павел Лунгин. После прощания процессия двинется в направлении подмосковного города Верея. Там артист Мамонов проживал последние 25 лет. Его захоронят на местном кладбище.

Напомним, что Петр Мамонов является основателем и лидером андеграундной группы "Звуки Му". Он известен по ролям в таких фильмах как "Такси-блюз", "Царь" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль монаха в "Острове" принесла ему множество профессиональных наград.

Ушёл из жизни актёр и музыкант Пётр Мамонов.

Фото: petrmamonov.ru