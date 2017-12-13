В Москве на станции метро "Царицыно" поезд насмерть сбил упавшую женщину

Появились подробности трагедии, которая произошла на станции "Царицыно" Московского метрополитена.

Сегодня, 14 февраля, около половины 5го на станции метро "Царицыно" погибла женщина.

Около 16.33 на станции "Царицыно" 52-летняя женщина оказалась на жестком пути перед прибывающим поездом. Машинист предпринял попытку экстренного торможения, но это не помогло избежать столкновения. Пути тотчас были обесточены, на место были вызваны медики, которые констатировали смерть женщины.

В 16 часов 50 минут погибшую женщину подняли с путей, электроснабжение восстановлено. Поезда ходят в прежнем графике. По данному факту проводится проверка, изучаются записи с камер наблюдения, опрашиваются свидетели.

Видео: архив