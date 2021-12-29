В Москве на парковке ТЦ "Авиапарк" сняли на видео драку мигрантов

На кадрах ролика в соцсетях группа людей избивает жертву.

В Москве на парковке около торгового центра "Авиапарк" очевидцы сняли на видео драку мигрантов. Известно, что в силовом конфликте приняли участие свыше десяти человек. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как толпа граждан пинает ногами лежащего на земле пострадавшего. Остальные участники ссоры кричат.

Инцидент произошел в зоне первого уровня парковки после закрытия ТЦ. По нашим сведениям, в какой-то момент вспыхнул бытовой конфликт, который скоротечно закончился. пресс-служба ТЦ

По данным местных жителей, потасовка произошла вечером 18 января. В пресс-службе ТЦ пояснили, что никто не пострадал. Сотрудники заведения приняли решение не вызвать на помощь правоохранительные органы.

На набережной Фонтанки ночью произошла массовая драка, в которой принял участие и водитель автомобиля.

Фото и видео: Telegram / Русская Весна | Донбасс | Сирия