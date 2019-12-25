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В Москве мужчина зверски избил и изрезал соседку
Сегодня, 16:09
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MShaffter

В Москве мужчина зверски избил и изрезал соседку

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В убийстве мужчина сознался.

На юго-востоке Москвы в квартире многоквартирного жилого дома на улице Зарайская мужчина 1977 года зверски избил соседку и нанес ей множественные ножевые ранения, сообщают следственные органы Москвы.

Сейчас мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В содеянном подозреваемый сознался. В ходе расследования уголовного дела будет проведена психиатрическая экспертиза.

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Фото:Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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