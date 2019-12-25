В Москве мужчина зверски избил и изрезал соседку

На юго-востоке Москвы в квартире многоквартирного жилого дома на улице Зарайская мужчина 1977 года зверски избил соседку и нанес ей множественные ножевые ранения, сообщают следственные органы Москвы.
Сейчас мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В содеянном подозреваемый сознался. В ходе расследования уголовного дела будет проведена психиатрическая экспертиза.
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Фото:Piter.TV
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