В Москве мужчина зверски избил и изрезал соседку

В убийстве мужчина сознался.

На юго-востоке Москвы в квартире многоквартирного жилого дома на улице Зарайская мужчина 1977 года зверски избил соседку и нанес ей множественные ножевые ранения, сообщают следственные органы Москвы.

Сейчас мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В содеянном подозреваемый сознался. В ходе расследования уголовного дела будет проведена психиатрическая экспертиза.

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Фото:Piter.TV