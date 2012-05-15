В Москве малолетний наркокурьер на каршеринге сбил полицейского

В отношении 17-летнего юноши возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.

В Москве несовершеннолетний наркокурьер сбил сотрудника ГИБДД. Об этом изданию "KP.RU" рассказали в пресс-службе ГУ МВД по российской столице.

По информации ведомства, правоохранители попытались остановить автомобиль каршеринга в районе Гольяново, чтобы проверить документы у водителя. Тот начал притормаживать после сигнала полицейских, однако, когда они начали приближаться к машине, молодой человек быстро уехал, при этом совершив наезд на правоохранителя.

После побега юноша врезался в другой автомобиль, затем вышел из своего транспортного средства о попытался бегом скрыться от преследования, но был пойман.

При проверке документов выяснилось, что водитель не достиг совершеннолетнего возраста – ему 17 лет. Он является учеником одной из школ Москвы. В салоне автомобиля полицейские обнаружили около 200 граммов синтетических наркотиков. Молодой человек сообщил, что подрабатывает наркокурьером.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном приобретении и перевозка наркотиков, а также применении насилия в отношение представителя власти.

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Видео: Telegram / SHOT