В Москве лифт с людьми пролетел несколько этажей

От госпитализации женщины, которые находились в лифте во время ЧП, отказались.

На востоке Москвы лифт пролетел вниз несколько этажей.

ТАСС со ссылкой на представителя столичного главка СКР Юлию Иванову сообщает, что в одном из жилых домов на востоке Москвы на улице Краснобогатырская лифт с людьми пролетел вниз несколько этажей, а затем остановился после срабатывания запасного тормоза.

Находящиеся в это время в лифте женщины серьезных травм не получили и от госпитализации отказались.

По данному факту следствие организовала доследственную проверку по признакам преступления по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Ранее:В Москве неизвестные "заминировали" более 10 ВУЗов

Фото:pixabay​​​​​​​