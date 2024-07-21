В Москве грабитель выхватил из авто сумку с 46 млн рублей

Мужчина попытался сбежать, но его схватил прохожий и повалил на тротуар.

В Москве грабитель выхватил из автомобиля сумку с 46 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на улице Малая Пироговская. Злоумышленник разбил стекло и вытащил сумку с крупной суммой денежных средств, пока водитель отошел от машины. Мужчина попытался сбежать, но его схватил прохожий и повалил на тротуар. Задержанному предъявлено обвинение в покушении на грабеж в особо крупном размер. Дело передали в суд.

Ранее мы сообщали, что житель Пензенской области уличен в незаконной рубке деревьев на сумму около 7 млн рублей.

Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ