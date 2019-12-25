В Москве арестовали чиновника из Минобрнауки

Его обвиняют в получении взятки.

В Москве арестовали главу одного из отделов Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хамовнического суда российской столицы.

Им оказался начальник отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаил Шерстобитов. В настоящее время он находится в следственном изоляторе. Шерстобитова обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 290 Уголовного кодекса России о получении должностным лицом взятки за незаконные действия.

Постановлением Хамовнического суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Шерстобитова Михаила Викторовича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 августа. из сообщения суда

По данным ТАСС, Шерстобитова задержали в Москве 8 июня в ходе передачи ему денежных средств в размере 150 тысяч рублей. Предполагается, что за это вознаграждение он получил за внесение изменений в акте ревизионной проверки одного из высших учебных заведений.

Ранее на Кубани арестовали бывшего судью по делу о посредничестве во взятке.

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