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В Москве адвокат съел материалы дела

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Появились подробности этого необычного происшествия.

Адвокат попросил для ознакомления материалы дела и съел их.

Максим Бушин пришел в мировой суд, попросил материалы административного дела своей доверительницы для ознакомления, а затем съел протокол направления на медицинское освидетельствование и чек алкотестера. Адвокат в суде признан виновным по статье "Воспрепятствование осуществлению правосудия". Кунцевский суд Москвы оштрафовал адвоката на 50 тысяч рублей и направил его на лечение от наркозависимости и медицинскую реабилитацию.

Дело рассматривалось в особом порядке, так как обвиняемый полностью признал свою вину. Приговор пока не вступил в законную силу.

 

Теги: адвокат съел материалы , москва , московский суд , суд
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости России

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