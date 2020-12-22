В Москве Деда Мороза оштрафовали на 10 тысяч за одиночный пикет

Решение вынес Тверской районный суд Москвы.

В Москве Деда Мороза оштрафовали на 10 тысяч рублей за одиночный пикет на Красной площади. Об этом сообщает телеграм-канал правозащитной организации "Апология протеста".

Решение вынес Тверской районный суд Москвы. Он признал Анатолия Чистова в нарушении части 5 статьи 20.2 Административного кодекса.

Чистов 18 ноября в костюме Деда Мороза вместе с эльфами вышел на Красную площадь с плакатом "Дед Мороз против закрытия ёлок". Так он пытался привлечь внимание к тому, что многие актёры и аниматоры из-за коронавирусных ограничений потеряют работу.

Ранее в Петербурге запустили автобус с водителем Дедом Морозом.

Фото: pixabay.com