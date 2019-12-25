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В Москве 7 000 пациентов с коронавирусом лечатся на дому
Сегодня, 12:53
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MShaffter

В Москве 7 000 пациентов с коронавирусом лечатся на дому

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Тактика лечения на дому пациентов с COVID-19 с легким течением болезни была разрешена с 23 марта.

В Москве более половины пациентов с коронавирусом лечатся дома. 

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса Москвы со ссылкой на Анастасию Ракову сообщает, что около 7 тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом проходят лечение на дому. Решение лечить больных с легким течением болезни на дому было принято 23 марта. 

Сами инфицированные и их родственники, с которыми эти люди проживают вместе, подписывают особый документ, в котором обязуются не выходить из квартиры до окончания лечения. Этим пациентам организовано дистанционное наблюдение медиками, когда врач по видеосвязи оценивает состояние больных и дает консультации по лечению.

Если же состояние больного ухудшается, то его госпитализируют в стационар. Но таких случаев от общего количества людей на домашнем лечении всего 4%. Анастасия Ракова считает, что исходя из этих данных, было принято правильное решение по ведению больных в легкой форме заболевания. Всего в Москве нарастающим итогом в Москве 13 000 инфицированных коронавирусом, таким образом госпитализация понадобилась менее, чем половине из всех случаев. Медики "скорой", приезжая на вызов, оценивают состояние болього и принимают решение о необходимости госпитализации. 

Сегодня ранее: В Москве с коронавирусом за сутки скончались 13 человек, среди них 29-летняя девушка

Фото: pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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