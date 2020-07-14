В Москве 5 медиков подпольно изготавливали препараты для омоложения кожи

Группа лиц изготавливала средства содержащих гиалуроновую кислоту, для подкожных инъекций.

Столичными сотрудниками МВД прикрыта деятельность по производству контрафактных косметических средств.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщает, что оперативниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность лиц, подозреваемых в обращении фальсифицированных, а также незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий. У всех 5 человек имеется медицинское образование. Их возраст от 53 до 76 лет.

В подпольной лаборатории кустарным способом изготавливались косметические средства, содержащие гиалуроновую кислоту, для подкожных инъекций. Свою продукцию они выдавали за известный иностранный бренд. Все 5 фигурантов были задержаны. 4 человека остались на свободе по подписке о невыезде, 5 фигуранту уголовного дела назначен домашний арест.

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Видео и фото: МВД МЕДИА