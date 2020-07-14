В Москве 5 медиков подпольно изготавливали препараты для омоложения кожи

Столичными сотрудниками МВД прикрыта деятельность по производству контрафактных косметических средств.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщает, что оперативниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность лиц, подозреваемых в обращении фальсифицированных, а также незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий. У всех 5 человек имеется медицинское образование. Их возраст от 53 до 76 лет.
В подпольной лаборатории кустарным способом изготавливались косметические средства, содержащие гиалуроновую кислоту, для подкожных инъекций. Свою продукцию они выдавали за известный иностранный бренд. Все 5 фигурантов были задержаны. 4 человека остались на свободе по подписке о невыезде, 5 фигуранту уголовного дела назначен домашний арест.
Ранее:Владельцу крымского сафари-парка "Тайган" назначили штраф за укушенную львом туристку
Видео и фото: МВД МЕДИА
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все