Владельцу крымского сафари-парка "Тайган" назначили штраф за укушенную львом туристку

Суд назначил ОЛегу Зубкову штраф в размере 400 тысяч рублей.

Олегу Зубкову, владельцу сафари - парка "Тайган" в Крыму, вынесли приговор.

ТАСС со ссылкой на Белогорский районный суд сообщает, что Олегу Зубкову суд назначил штраф в размере 400 000 рублей. Следствием и судом установлено, что в августе 2018 года лев из сафари-парка покусал туристку в зоне, где посетители парка имеют возможность сфотографироваться со львами.

ТАСС сообщает, что сам Зубков остался доволен приговором. Для него важным было остаться на свободе. В то же время защита Зубкова не согласна с приговором и будет подавать на апелляцию. По мнению защиты Зубков не виновен.

Ранее:Журналист Павел Лобков прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах

Фото: Piter.TV