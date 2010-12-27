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В Московском районе неизвестный угнал фуру с 19 тоннами атлантического лосося
Сегодня, 9:50
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lesjasap
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В Московском районе неизвестный угнал фуру с 19 тоннами атлантического лосося

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Неизвестный угонщик сможет наесться лососем на всю жизнь: он похитил машину с 19 тоннами рыбы.

В Московском районе Петербурга неизвестный грабитель похитил фуру с 19 тоннами лосося. Стоимость товара составляла 8,5 миллионов рублей. Груз направлялся в компанию, которая располагается в Шушарах. 

Об инциденте заявил водитель угнанного транспортного средства. По его информации, около восьми часов утра 28 февраля он выехал на “Скании” из Морского порта. Автомобиль был загружен большим количеством атлантической рыбы. Через час шоферу понадобилось заехать за вещами в местный хостел. Он припарковал машину у дома под номером 21 на Благодатной улице. Когда мужчина вернулся, фуры уже не было. У преступника было около четырех часов, чтобы совершить угон.

Известно, что фурой управлял 57-летний житель Нефтеюганска. По данному факту начато расследование.
 

Теги: лосось , происшествия спб , угон автомобиля , фура
Категории: Происшествия Новости СПб

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