В Московском районе в результате игры погиб полуторагодовалый ребенок

На улице Орджоникидзе погиб мальчик, игравший с сестрой.

В Московском районе игры с сестрой закончились для ребенка гибелью. Сообщается, что голова мальчика застряла в детской кроватке.

Известно, что полугодовалый малыш вместе с трехлетней девочкой играли дома по улице Орджоникидзе. Около семи часов вечера медикам поступил вызов от армянской семьи. Когда специалисты скорой помощи прибыли на место, им оставалось только констатировать смерть ребенка. Выяснилось, что голова мальчика попала между верхней и нижней частью кроватки. В момент трагедии 29-летняя мать находилась в другой комнате.

В настоящее время делом занимаются правоохранительные органы. Отметим, что родители не состояли на учете в полиции и органах опеки.