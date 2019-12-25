В Московском районе из окна многоэтажки выпал мужчина

Пострадавший приземлился на козырек дома. Достать его смогли только при помощи спасателей.

Накануне в Московском районе Петербурга произошел несчастный случай. Из окна дома №13 на 1-м Предпортовом проезде выпал мужчина. Об этом пишет "Фонтанка".

По словам очевидцев, пострадавший приземлился на козырек указанного дома и лежал там в крови больше часа. Медики скорой помощи приехали через 15 минут после случившегося, но без МЧС не смогли помочь мужчине. Прохожие слышали его крики.

Также на место происшествия приехала полиция. Стражи порядка опросили человека, который находился в квартире в момент выпадения мужчины из окна.

Спасатели при помощи медиков сняли пострадавшего с козырька за 20 минут. Его увезли в больницу. О состоянии мужчины ничего не сообщается.

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Фото: Piter.TV