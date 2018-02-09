В Московской школе ученик рассек голову однокласснику тарелкой

В сети появилось видео эвакуации раненого школьника на вертолете.

Накануне, 8 февраля, в одной из школ Москвы произошло ЧП: в столовой во время конфликта семиклассник рассек голову однокласснику тарелкой, а у классного руководителя из-за этого случился инфаркт.

Эти два подростка - одноклассника давно конфликтовали друг с другом. Во время завтрака один из них подкинул жевательную резинку в тарелку с салатом другому. Мальчик поменял тарелку, отдав задире тарелку с жвачкой. В ответ полетели стаканы и тарелки, но, к счастью мимо. Второй мальчик в ответ тоже кинул тарелку в обидчика и попал в височную артерию.

Раненого школьника эвакуировали на вертолете в одну из больниц, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. У классного руководителя из-за произошедшего случился инфаркт. По сообщениям в СМИ, мать раненого школьника считает, что инцидент произошел из-за провокации ее собственного сына.

Видео: YouTube/саша cat