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В Московской области раскрыли серию убийств девушек, совершенных 22 года назад

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Обвиняемый совершил ряд убийств, сопряженных с изнасилованием.

В Московской области раскрыли серию убийств девушек, совершенных 22 года назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

По данным следствия, 50-летнему жителю Новосибирской области предъявлено обвинение в совершении убийств четырех молодых девушек. Отмечается, что в 2002 году обвиняемый совершил ряд убийств, сопряженных с изнасилованием. Мужчина нападал на них в темное время суток. На протяжении долгих лет убийства оставались нераскрытыми.

После установления признака серийности и проведении экспертного исследования вещественных доказательств были установлены биологические образцы ранее судимого мужчины. На допросе он подтвердил свою причастность, подробно рассказав о деталях совершенных им убийств.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержан участник аферы по хищению 4 млн рублей.

Видео: ГСУ СК России по Московской области

Теги: московская область, полиция, расследование, серия убийств
Категории: Лента новостей, Новости России,

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