В Москве задержан участник аферы по хищению 4 млн рублей

Полиция раскрыла личность курьера мошенников.

Российские правоохранительные органы из Южного округа по столице задержали участник мошеннической схемы по хищению у жителя Москвы в размере четырех миллионов рублей. В пресс-службе полиции по региону уточнили, что местная пожила\я жительница получила звонок от неизвестных. Преступники представились работниками различных ведомств. Они убедили жертву аферы в том, что её накопления на банковских счетах находятся под угрозой хищения, поэтому их необходимо срочно обналичить для возможности дальнейшего перевода на "безопасный счет".

Поверив собеседникам, москвичка по их указаниям сняла через банкоматы в общей сложности более 4 млн рублей и отдала деньги разным курьерам. пресс-служба МВД РФ

Оперативники установили личность курьера, после чего на Малой Грузинской улице задержали одного из криминальных посыльных. Им оказался 28-летний житель Брянской области. Похищенную часть денежнвх средств он за материальное вознаграждение перевёл куратору, который связался с ним через Интернет. В отношении фигуранта расследования ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Злоумышленник отправлен под стражу.

В Ярославской области начали проверку после избиения пожилого мужчины.

Фото и видео: МВД Медиа