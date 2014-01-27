В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Московской области ликвидировали две подпольные нарколаборатории. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Одну из лабораторий организовал мужчина, которому в мессенджере предложили подработку по изготовлению запрещенных веществ. Для транспортировки готовой продукции он привлек своего знакомого. В ходе осмотра дома матери злоумышленника, где была организована лаборатория, оперативники обнаружили около 40 кг кристаллического вещества, более 400 литров химических жидкостей и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Вторую лабораторию организовал житель столицы. По указанию кураторов он арендовал гараж, в подвале которого производил наркотики. Все необходимое оборудование мужчина закупал самостоятельно на деньги работодателей. Полицейские обнаружили в ходе обысков кристаллическое вещество массой 78 кг и около 200 канистр с реактивами. Возбуждены уголовные дела. В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Марий Эл задержали женщину, организовавшую нарколабораторию в садовом домике.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА