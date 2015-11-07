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В Марий Эл задержали женщину, организовавшую нарколабораторию в садовом домике

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Отмечается, что у задержанной ранее была судимость.

В Марий Эл полицейские задержали женщину, организовавшую нарколабораторию в садовом домике. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, злоумышленница действовала по указке анонимного куратора. Она организовала лабораторию по производству запрещенных веществ в арендованном доме в садоводческом товариществе на территории Медведевского района. Отмечается, что у задержанной ранее была судимость.

В ходе обыска в помещении сотрудники полиции обнаружили и изъяли лабораторную посуду и оборудование, а также более двух кг готового наркотика. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Химках задержали иностранца, пытавшегося ограбить девушку на автобусной остановке.

Видео: МВД по Республике Марий Эл

Теги: задержание, марий эл, нарколаборатория, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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