Задержанным оказался 38-летний уроженец из республик ближнего зарубежья.

В Химках задержали иностранца, пытавшегося ограбить девушку на автобусной остановке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, злоумышленник выхватил из рук девушки дорогостоящий мобильный телефон, когда та ожидала автобус на остановке. Он попытался скрыться, но потерпевшая догнала мужчину и отобрала свой смартфон, после чего обратилась в полицию. Задержанным оказался 38-летний уроженец из республик ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Калужской области пресекли канал легализации иностранцев в России.

Видео: Полиция Подмосковья